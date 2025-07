En quête d’une connexion très haut débit à prix accessible ? La RED Box Fibre de RED by SFR répond parfaitement à cette demande. Proposée à seulement 19,99 € par mois, cette formule sans engagement inclut l’essentiel : une connexion fibre jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et en envoi, une box internet efficace et une ligne téléphonique fixe avec appels illimités vers les fixes de France. C’est actuellement l’une des offres fibre les plus attractives du marché, avec un tarif fixe (pas de hausse au bout de 6 ou 12 mois) et sans conditions de durée. Un excellent moyen de profiter du très haut débit sans se ruiner.