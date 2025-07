L’un des grands avantages de RED by SFR réside dans la simplicité et la transparence de ses offres. Ce forfait 160 Go est sans engagement, donc résiliable à tout moment, et son prix n’évolue pas après quelques mois. Il n’y a pas non plus de frais d’activation ou de cartes SIM hors norme. De plus, les 20 Go utilisables en itinérance permettent de rester connecté en voyage dans l’Union européenne et les départements d’outre-mer. Pour ceux qui veulent contrôler leur budget tout en profitant de la 5G, c’est une formule aussi économique que fiable.