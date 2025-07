Sous son design minimaliste et sa robe “Minuit” raffinée, le MacBook Air M2 cache une configuration taillée pour durer. Avec 16 Go de mémoire unifiée, il offre une fluidité remarquable, que vous enchaîniez les présentations, les visioconférences ou la retouche photo légère. Le processeur M2, conçu par Apple, assure une réactivité constante, y compris lorsque plusieurs applications tournent en parallèle. Cette version se distingue donc par sa capacité à encaisser une charge de travail plus soutenue que les modèles de base habituellement proposés en promotion.

Autre avantage : son format. À moins de 1,25 kg sur la balance et à peine plus d’un centimètre d’épaisseur, il se glisse facilement dans un sac pour accompagner vos déplacements quotidiens. L’écran Liquid Retina 13,6 pouces affiche des couleurs fidèles et un excellent confort visuel, renforcé par une autonomie qui dépasse allègrement la journée de travail. Et comme il ne possède aucun ventilateur, vous bénéficiez d’un fonctionnement totalement silencieux, idéal en environnement studieux.

Côté limites, on notera un stockage de 256 Go qui conviendra pour un usage standard, mais pourra vite se révéler juste si vous stockez beaucoup de vidéos ou de projets volumineux. Le nombre de ports est également restreint, comme souvent chez Apple, ce qui pourra nécessiter l’ajout d’un adaptateur USB-C selon vos besoins. Reste que pour un MacBook Air 16 Go, cette offre à 799 € se révèle tout simplement imbattable. Et avec la fin des soldes ce soir, c’est l’ultime occasion de s’équiper à tarif contenu avant un retour à des prix bien plus élevés.