Le monde des paiements en ligne est un terrain de chasse privilégié pour les hackers, et malheureusement, PayPal est dans leur ligne de mire. Selon McAfee Labs, une campagne d'usurpation de la plateforme particulièrement efficace a généré plus de 600 e-mails frauduleux en une seule journée. Ces messages, sous couvert d'urgence administrative, incitent les utilisateurs à mettre à jour leurs informations sous 48 heures, sous peine de voir leur compte suspendu. Et c'est très efficace, comme vous allez le voir.