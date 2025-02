Pour bien comprendre de quoi il retourne, on rappelle que la plateforme permet à ses utilisateurs et utilisatrices d’ajouter des adresses postales secondaires à leur compte. À l’image de nombreux formulaires de ce type, on trouve un champ Adresse 1, suivi d’un champ Adresse 2, en général réservé aux détails de bâtiment, d’étage, de digicode. Or, il se trouve que ce second champ accepte une longueur de texte nettement supérieure à ce qui est nécessaire pour un simple complément d’adresse.