Plus de 35 000 comptes PayPal piratés : changez vos mots de passe !

Selon le rapport publié par PayPal, 34 942 utilisateurs auraient vu leurs comptes visités par un hacker qui a pu avoir accès aux noms complets, dates de naissance, adresses postales, numéros de sécurité sociale et numéros d'identification fiscale. Plus grave encore, les pirates ont pu consulter les historiques de transaction, les cartes bancaires ajoutées et les données de facturation.

PayPal indique avoir rapidement pris des mesures pour empêcher les usurpateurs de réinitialiser les mots de passe des comptes, afin d'en prendre possession. La société indique également n'avoir pas constaté de traces de transactions frauduleuses durant cette période.

Les clients concernés par ces intrusions ont néanmoins été contactés par PayPal pour les prévenir de la situation. Leurs mots de passe ont été réinitialisés par défaut et ils seront invités à en créer un nouveau.

Nous vous conseillons, de notre côté, de bien choisir un mot de passe différent par plateforme à laquelle vous vous connectez, et notamment pour celles comportant un grand nombre de vos données personnelles ou bancaires. N'oubliez pas non plus d'activer la double authentification quand elle est disponible, qui vous évitera ce type de mésaventure.