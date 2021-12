LastPass : des utilisateurs rapportent des activités suspectes sur leurs comptes

LastPass se veut rassurant et assure n’avoir aucune preuve que des comptes d’utilisateurs ont été compromis à la suite de ces possibles attaques. Si le doute persiste donc encore sur les raisons de ces envois d’alertes de sécurité, qu’ils soient dus à du credential stuffing ou à une simple erreur, il reste conseillé aux utilisateurs de LastPass de prendre les précautions habituelles en attendant de plus amples informations : changer leur mot de passe maître et activer l’authentification à multiples facteurs.