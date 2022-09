La banque en ligne Revolut piratée : les données de 50 000 clients dans la nature

Revolut a pris la parole pour expliquer la situation et se veut néanmoins rassurante sur les conséquences de cette intrusion. L'entreprise indique que les numéros de carte bancaire, les codes personnels ou les mots de passe d'accès aux comptes n'ont pas été compromis durant l'attaque. Les hackers n'ont pas pu non plus accéder aux comptes bancaires et faire usage des fonds des clients.

« L'argent de nos clients est en sécurité - comme il l'a toujours été. Tous les clients peuvent continuer à utiliser leurs cartes et leurs comptes normalement », martèle un porte-parole de Revolut interrogé par le site Bleeping Computer.

Les clients concernés par ce vol de données ont déjà été contactés par mail par Revolut. Si vous n'avez pas reçu ce courriel, votre compte n'a pas été compromis.

Revolut préfère néanmoins jouer la carte de la prudence et rappelle à tous ses clients que des escrocs peuvent se faire passer pour elle afin de récupérer des mots de passe ou le numéro de leur carte bancaire. Il est important donc de ne jamais communiquer d'informations personnelles par mail ou par téléphone et de consulter le service client de Revolut en cas de doute.