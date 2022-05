Ce bug dans PayPal permet à un hacker de manipuler les transactions

Dans le cas rendu public par h4x0r_dz, la victime peut autoriser un paiement en un seul clic malencontreux. Sur la page www.paypal.com/agreements/approve, qui fait figure de point de terminaison et a pour but d'obtenir les accords de facturation, seul le jeton billingAgreementToken devrait être accepté. Mais en réalité, un autre type de token peut être soumis, rendant possible le clickjacking.