Une vulnérabilité d'OpenSea a permis à des hackers de voler les portefeuilles de crypto-monnaies des utilisateurs

Sur Twitter , plusieurs utilisateurs et utilisatrices d'OpenSea, la populaire plateforme de vente et d'achat de NFT, ont indiqué avoir perdu le contenu de leur portefeuille de crypto-monnaie après avoir accepté un cadeau sur la plateforme. Suite à ces témoignages, les chercheurs de l'entreprise Check Point ont décidé de se pencher sur la question et ont trouvé une vulnérabilité.