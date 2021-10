Crypto-monnaie : des milliers de comptes Coinbase vidés de leurs fonds à cause d'un piratage

Coinbase a annoncé que 6 000 comptes hébergés chez eux avaient été victimes d'un piratage entre mars et mai 2021. Un nombre restreint par rapport au nombre d'utilisateurs de la plateforme, puisque les hackers devaient disposer de l'adresse mail, du mot de passe et du numéro de téléphone associés au compte ainsi que l'un accès à la boîte mail de leurs victimes. On ne sait pas encore très bien comment les attaquants ont réussi à récupérer ces informations, mais Coinbase soupçonne que des campagnes de phishing visant ses clients en sont à l'origine. Certains trojans, comme TrickBot, ont également visé la plateforme par le passé.