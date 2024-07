Authy (A2F) compromise par une faille de sécurité : des millions de numéros de téléphone exposés

Malgré tout, les utilisateurs et utilisatrices de l'application d'authentification à deux facteurs sont invités à mettre à jour Authy sur Android (v. 25.1.0) et iOS (v. 26.1.0) dans les plus brefs délais et à rester vigilants face aux possibles tentatives de phishing qui pourraient en découler. Il est également conseillé de modifier son mot de passe maître, d'activer l'authentification biométrique et de configurer Authy pour bloquer les transferts de numéros de téléphone sans fournir de mot de passe.