Méfiez-vous du SIM Swap, technique malveillante qui consiste à voler votre numéro de mobile (et vos données)

Enfin, Check Point attire notre attention sur la perte de signal réseau sur votre mobile. « Voilà un moyen facile et sûr de découvrir qu'il y a un doublon de carte SIM », insiste l'entreprise spécialisée dans la cybersécurité. Si, sans que vous puissiez l'expliquer, il ne vous est tout à coup plus possible de passer ou de recevoir des appels ni de recevoir des SMS, contactez les autorités ainsi que votre opérateur, afin qu'ils puissent désactiver la carte SIM et démarrer le parcours de récupération de vos données.