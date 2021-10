2,7 millions de dollars envolés dans un projet NFT

Aussi adulé que décrié, l'univers des NFT (c’est-à-dire « jetons non fongibles », des certificats d’authenticité numérique) est déjà en proie à de nombreuses arnaques, mais la dernière en date est sans doute l’une des plus importantes à ce jour. Tout est parti du projet « Evolved Apes », présenté aux investisseurs comme un jeu de combat en 1vs1 où les parties remportées permettraient de gagner des Ethereum , une crypto-monnaie en vogue. Pour ce faire, les participants du projet devaient acheter des personnages simiesques aux designs et armes uniques via 10 000 illustrations vendues sous forme de NFT sur la plateforme spécialisée OpenSea.