Marvel et DC interdisent aux créateurs de vendre librement des NFT de leurs œuvres

Traditionnellement, Marvel et DC Comics sont réputés pour laisser leurs artistes vendre librement les copies originales de leurs travaux publiés. Pourtant, les deux maisons d’édition n’appliqueront pas cette coutume pour le marché des jetons non fongibles (NFT). Les éditeurs de Batman et Spider-Man ont tous deux interdit aux artistes indépendants et à leurs employés de vendre des NFT basés sur les personnages qu’ils conçoivent ou sur lesquels ils travaillent. Les mastodontes du comics rappellent que l’ensemble des univers, des héros et des personnages estampillés DC Comics ou Marvel relèvent de la propriété intellectuelle dont ils ont tous les droits.