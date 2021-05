Bientôt des tokens non fongibles (NFT) pour le jeu Magic: The Gathering?

Brian Goldner, P.-D.G. de Hasbro, a évoqué l’ambition du géant du jouet en matière de tokens non fongibles lors d’une conférence téléphonique. Il a expliqué que la société étudie la création de NFT pour plusieurs jeux et lignes de produits, y compris pour son célèbre jeu de cartes à collectionner Magic: The Gathering.

Hasbro voit de multiples opportunités du côté des NFT et en révélera davantage au fur et à mesure. Le P.-D.G. a expliqué que la société « développe activement » ses opportunités et qu’elle les considère comme « substantielles ».

Si Magic: The Gathering met en place des NFT, Hasbro devrait vraisemblablement tokéniser certaines cartes ou créer une nouvelle ligne de cartes exclusives, permettant aux utilisateurs de les échanger numériquement et de les utiliser dans des matchs en ligne.