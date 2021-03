Magic: The Gathering Arena disponible sur les appareils iOS dès aujourd'hui

Initialement sorti le 27 septembre 2018 sur PC et Mac, Magic: The Gathering Arena a pris son temps pour être déployé sur smartphones et tablettes. Il a ainsi fait une première entrée en accès anticipé fin janvier de cette année sur les appareils Android, dont la date de sortie officielle est fixée aujourd'hui même.

Comme pour faire d'une pierre deux coups, le jeu de cartes virtuel en profite également pour être déployé sur les appareils iOS. Il compte ainsi sur ses quelque trois millions d'utilisateurs pour renforcer d'autant sa base de joueurs.

Les joueuses et joueurs PC ou Mac peuvent sans transition relier leur compte et leurs cartes à la version mobile, selon leur préférence en termes de système d'exploitation, et inversement. En Europe, la version mobile de Magic: The Gathering Arena peut donc être téléchargée dès aujourd'hui sur le Play Store ou l'App Store.

Le monde de Magic: The Gathering est en pleine ébullition ces derniers temps. Avant-hier, Magic: Legends, une tentative de donner corps à ce jeu de cartes emblématique dans un hack & slash free-to-play, lançait sa bêta ouverte sur PC.