Blockchain : Ubisoft et ses Lapins Crétins récoltent des fonds pour l’UNICEF

Dotés chacun de propriétés et de spécificités, les 55 tokens NFT Lapins Crétins sont des objets de collection. Ils ont vocation à être collectionnés et échangés, au même titre que des cartes de jeu. À chaque nouveau propriétaire, les tokens NFT Lapins Crétins se transforment en un animal différent. En plus de cette petite « carotte », à chaque nouvelle acquisition le joueur a la satisfaction de faire une bonne action, le montant de la transaction étant directement reversé à l'UNICEF.



S’ils font l’objet d’une transaction en Ethereum, contrairement aux NFT classiques, les joueurs ne peuvent ni les revendre, ni les garder indéfiniment. Et pour cause : le fait qu’ils soient « toujours à vendre » empêche les tokens de prendre une valeur lucrative puisqu’ils peuvent à tout moment passer de propriétaire en propriétaire. Grâce à la réception d’une "Preuve de propriété plausible" (POPO), chaque propriétaire peut cependant attester de la possession d’un token et continuer ainsi d’accroître sa collection.



De tels tokens présentent un intérêt évident pour les éditeurs de jeux, en particulier ceux proposant des mondes virtuels où il est possible d’acquérir des biens et fonctionnalités additionnels. Basés sur la norme ERC-721, les tokens NFT Lapins Crétins sont totalement interopérables. En clair, ils pourraient bien faire leur apparition dans un autre jeu utilisant cette norme répandue. Les Lapins Crétins n’ont donc pas encore dit leur dernier « Bwah ! ».