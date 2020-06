Après les avoir refusées en bloc, PayPal pourrait finalement accepter les transactions en cryptomonnaie

Il se trouve que ces offres apparaissent après l'apparition de rumeurs sur l’intérêt de PayPal pour la technologie blockchain et les cryptomonnaies. Coinbase et Bitstamp pourraient devenir les futurs partenaires de la société pour assurer les transferts de liquidité.

Si le sujet intéresse une société comme PayPal, c’est qu’elle pourrait résoudre les contraintes de paiement transfrontalières échappant aux exigences de chaque pays, et à la lourdeur du système financier traditionnel, tout en profitant de ce marché lucratif en pleine expansion malgré la volatilité de certaines cryptomonnaies.

PayPal gère actuellement 305 millions de titulaires de compte réellement actif et propose des transactions dans une centaine de devises différentes. La plateforme permet également le retrait de fonds dans plus de cinquante devises, ce qui représente toujours plus de contraintes au quotidien.