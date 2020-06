Mark Zuckerberg annonce la mise en place d'un service de paiement au sein de WhatsApp

Côté sécurité, Facebook prévient : « Nous avons conçu la fonctionnalité dans un souci de sécurité et un code PIN spécial à six chiffres, ou une empreinte digitale, sera nécessaire pour empêcher les transactions non autorisées ».

La fonction est gratuite pour les acheteurs et les transferts d'argent entre amis, tandis que les entreprises devront s'acquitter d'une petite taxe de traitement, à l'instar de ce qui se fait pour les transactions par carte bancaire.

Cette fonction de paiement via WhatsApp sera progressivement déployée partout dans le monde.