Brave s'associe à Binance pour développer un système d'échange de cryptomonnaie dans le navigateur

Disponible sur la version alpha de Brave , le lancement d'un widget Binance devrait voir le jour au mois d'avril.Mardi 24 mars, le navigateur Brave a annoncé un nouveau partenariat avec la plateforme Binance. Le but de cette association : développer un outil d'échange de cryptomonnaies directement intégré au navigateur web . D'ici quelques semaines, les utilisateurs de Brave pourront donc déposer, échanger et acheter des cryptomonnaies, directement via le widget de Binance.», explique Brendan Eich, P.-D.G. et co-fondateur de Brave. «En attendant la sortie généralisée sur desktop au mois d'avril, la fonctionnalité est déjà disponible sur Nightly, la version-test de Brave. Pour la version mobile, il faudra patienter encore un peu.Lancé en 2016, Brave s'est immédiatement positionné comme le service anti-Google, en se définissant comme un navigateur qui respecte ses utilisateurs et leurs données personnelles En 2017, le navigateur open-source faisait un premier pas vers le monde des cryptomonnaies en lançant le Basic Attention Token (BAT), un jeton au format ERC-20 développé sur la blockchain Ethereum . Avec ce token, Brave mettait en place un système pour « récompenser » les utilisateurs qui choisissent de visualiser des publicités.Le nouveau partenariat entre Brave et Binance annonce-t-il une nouvelle ère pour les cryptomonnaies ? Aujourd'hui, force est de constater que leur usage est principalement spéculatif Aussi, en rendant leur utilisation plus simple et accessible au plus grand nombre, le pari de Brave et Binance est simple : installer progressivement de nouveaux usages chez les utilisateurs.(de ces cryptomonnaies,.)», affirme le P.-D.G. de Binance, Changpeng Zhao.Avec Binance, les utilisateurs de Brave pourront échanger la centaine de cryptomonnaies supportées par la plateforme de « crypto-trading » . Parmi elles : les inévitables Bitcoin, Ethereum, Ripple ou Litecoin.