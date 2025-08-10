L'université la plus importante au monde se lance à son tour dans l'aventure Bitcoin. Elle vient d'ajouter l'or numérique à son portefeuille.
Le Bitcoin n'est plus considéré ces dernières années comme un actif extrêmement volatil réservé aux cybercriminels. Bien au contraire, il intéresse les plus grands de ce monde, au point que des États parlent dorénavant ouvertement de constituer des réserves stratégiques en Bitcoin, et que les géants de la finance aux États-Unis commercialisent même des ETF adossés à l'or numérique. Et aujourd'hui, c'est un grand nom qui s'ajoute à cette frénésie.
L'équivalant de 116 millions de dollars investis dans le Bitcoin
Quel est le rapport entre le Bitcoin et Harvard ? Eh bien, c'est que le second a investi dans le premier ! Un mouvement qui n'étonne plus aujourd'hui au vu de la démocratisation de la monnaie numérique.
Harvard vient ainsi d'acquérir des parts dans l'ETF iShares Bitcoin de BlackRock, pour une valorisation à cette date de près de 116 millions de dollars. Cet investissement s'effectue dans le cadre du fonds de dotation de l'université, le plus important des États-Unis.
Le cinquième investissement le plus important de Harvard
Car ce dernier se monte à une somme assez astronomique de 53,2 milliards de dollars. La transaction dans le Bitcoin ne représente ainsi qu'environ 0,22% de ce fonds. Un chiffre qui peut apparaître peu élevé au premier abord, mais qui n'est pas si discret que cela.
En effet, ce fonds est constitué de plusieurs centaines de lignes, comptant des actions, des actifs, de l'immobilier et d'autres placements. Et seules quatre de ces lignes sont plus importantes financièrement que l'ETF Bitcoin, à savoir les investissements dans : Microsoft, Meta, Amazon et Booking Holdings.
Alors, est-ce un pas important et symbolique, qui pourrait bien entraîner derrière lui de nombreuses autres institutions américaines ? Le Bitcoin pour tous à l'avenir ?