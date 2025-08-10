Car ce dernier se monte à une somme assez astronomique de 53,2 milliards de dollars. La transaction dans le Bitcoin ne représente ainsi qu'environ 0,22% de ce fonds. Un chiffre qui peut apparaître peu élevé au premier abord, mais qui n'est pas si discret que cela.

En effet, ce fonds est constitué de plusieurs centaines de lignes, comptant des actions, des actifs, de l'immobilier et d'autres placements. Et seules quatre de ces lignes sont plus importantes financièrement que l'ETF Bitcoin, à savoir les investissements dans : Microsoft, Meta, Amazon et Booking Holdings.

Alors, est-ce un pas important et symbolique, qui pourrait bien entraîner derrière lui de nombreuses autres institutions américaines ? Le Bitcoin pour tous à l'avenir ?