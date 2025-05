Et cette bonne nouvelle de printemps pourrait bien être simplement la première d'une plus longue série. C'est l'avis de l'analyste de CryptoQuant, Carmelo Alemán, pour qui « le marché semble construire une base solide pour une rupture de prix potentiellement significative. Si cette tendance se poursuit, nous pourrions assister aux premiers stades d'un nouveau cycle bull pour le Bitcoin ».

Depuis déjà plusieurs semaines, le Bitcoin bénéficiait d'un afflux en hausse d'investissement, notamment à travers les ETFs. Le marché a par ailleurs été rassuré par l'attitude plus mesurée des États-Unis de Donald Trump, par rapport à ses annonces plus violentes du début du mois d'avril. L'accord commercial signé avec le Royaume-Uni est ainsi ressenti comme le premier d'une série de nouveaux partenariats portés par Washington, et qui assureront une nouvelle stabilité - propice à des investissements dans les cryptos.