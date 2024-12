Pour situer le Bitcoin aujourd'hui, il faut dire que sa valorisation le positionnerait, dans le classement des plus grosses entreprises du monde, à la sixième place, entre Alphabet (Google) et Saudi Aramco, l'entreprise en charge de l'exploitation pétrolière en Arabie Saoudite.

De manière plus récente, cette montée en flèche ponctue un mois de folie, entamé avec l'élection de Donald Trump il y a exactement un mois, le 5 novembre 2024. À ce moment-là, le Bitcoin brisait enfin son range de six mois, consécutif au dernier halving, pour dépasser les 70 000 dollars, et monter depuis sans interruption. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir si cet effet Trump continuera de jouer maintenant que le seuil psychologique des 100 000 dollars est passé !