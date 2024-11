On n'arrête plus le Bitcoin. Au point de l'avoir vu exploser à des vitesses inédites lors de ce cycle, et comparables à l'époque, en 2021, durant laquelle Elon Musk annonçait l'achat par Tesla de bitcoins. Il a ainsi pris près de 10 000 dollars en une journée hier.

De quoi le faire frôler des plafonds exceptionnels. Le Bitcoin a ainsi, durant la nuit, et en début de matinée, été plusieurs fois très proche de dépasser les 90 000 dollars, avec un sommet à plus de 89 400 dollars !