Sodium

lefranstalige: lefranstalige: Pour une fois, je suis d’accord avec toi. Une Bitcoin qui s’envole signifie simplement que notre monnaie perd de sa valeur car il en faut plus pour acheter 1 BTC.

… ton analyse est complètement à côté de la plaque. Il n’y a aucun lien entre la valeur des monnaies et celles du Bitcoin. Le Bitcoin n’as pas de valeur, il est purement spéculatif.

Non, le rapport c’est que plus il se passe des trucs de merde sur terre, plus sa valeur monte. L’élection de Trump est sans aucun doute la pire chose qui pouvait nous arriver et l’on en parlera encore comme l’un des plus gros drames de l’histoire humaine dans cent ans.