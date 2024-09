En effet, ce que vient de faire Donald Trump constitue tout simplement la première transaction en Bitcoin jamais effectuée par un président ou un ancien président des États-Unis. Il est ainsi le premier des hommes politiques ayant été locataire de la Maison-Blanche à acheter un produit ou un service en payant avec des bitcoins.

De quoi évidemment raffermir un peu plus son image d'homme politique le plus favorable aux cryptomonnaies. Donald Trump a notamment annoncé que s'il était élu, il limogerait dès le premier jour Gary Gensler, le patron de la Securities and Exchange Commission (SEC), le régulateur américain des marchés financiers. Ce dernier est en effet une des bêtes noires du secteur des cryptomonnaies, avec sa volonté de réguler le plus strictement possible ce marché. Alors, ces bières et ces burgers historiques aideront-elles Donald Trump dans sa course à un second mandat présidentiel ?