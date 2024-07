Donald Trump va participer à la plus grande conférence mondiale sur le Bitcoin. Une bonne nouvelle pour le BTC ?

Kratof_Muller

si je veux dire quelque chose, je le dis, je n’insinue rien, je n’ai pas de taboo, je ne manipule personne.

Par contre toi tu modifies mes propos, au pire que tu m insultes d agent des service de renseignement Sino-russe-reptiliens, ça peut passer, même si je pense t’enterrer vivant… Par contre modifier mes propos et en plus de ça oser me dire que j’insinue quelquechose que toi tu veux écrire ; va te soigner, tu as clairement des mécanismes du pervers narcissique.

Quand à ta source, wikipedia c’est bien mais ce n’est pas le sommet non plus, ne serait ce que par le système de paires corruptible et politisé, pour les articles scientifiques c’est bien…

De plus, en fait, je suis assez ignorant de cette tambouille, j’en étais resté au fait qu on voit le fils biden en video fumer du crack et se taper une fille et avoir un problème de détentions d’armes, toute la partie mails ukrainiens j’étais même pas au courant, je savais qu il y avait une affaire du portable, c’est tout. Et quand bien même les mails bidons … C’est mauvais esprit, mais putes, drogues, armes, juste ça … C’est suffisant.

Ma conclusion n’est pas pour Trump, Joe va bientot casser sa pipe ou se retirer, et même si je n’aime pas Trump, sans réellement le détester d’ailleurs, il m’a bien fait rire par ses aspects de funambule, je ne souhaite pas qu il soit ré élu, je dis juste qu il peut l’être … Nuance

article plus a jour que Wiki

https://www.nytimes.com/2024/06/11/business/media/hunter-biden-laptop-new-york-post.html