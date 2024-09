C'est le message passé en creux dans la vidéo de Donald Trump, dans laquelle il y reprend les éléments de langage de nombreux aficionados de la cryptomonnaie. Il parle ainsi d'un nouveau monde, bien loin de la lenteur des « Big Banks. » Reste cependant qu'il ne dit pas grand-chose de son projet pour le moment.

Et ce, surtout que l'on en avait déjà entendu parler au mois d'août dernier. À l'époque, le quasi-octogénaire évoquait une plateforme du nom de The DeFiant Ones, qui était un jeu de mot entre « defiant » (« défiant », ou « rebelle ») et l'abréviation DeFi, pour « decentralized finance », la finance décentralisée représentée par l'émergence des cryptomonnaies. Alors, réussira-t-il à secouer le marché de la crypto la semaine prochaine ?