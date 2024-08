Le projet The DeFiant Ones reste pour l'heure aussi opaque que les finances de Trump. Un canal Telegram, seule source d'information officielle, ne fournit aucune précision sur la nature exacte de l'entreprise. S'agit-il d'une organisation autonome décentralisée, d'une nouvelle monnaie virtuelle, d'une plateforme d'échange ou d'un simple blog sur les cryptomonnaies ?

Des indices émergent néanmoins des méandres administratifs. En juillet, une société dénommée AMG Software Solutions a déposé des demandes de marques pour les termes « Be DeFiant », « World Liberty » et « World Liberty Financial ». Cette dernière viserait à « fournir des informations financières dans le domaine de la finance décentralisée (DeFi) », selon les documents officiels.

Les héritiers de l'empire Trump, Donald Jr. et Eric, se font les porte-voix d'une vision quasi messianique du projet. Eric Trump a déclaré au New York Post : « Près de la moitié de ce pays est actuellement non bancarisée. Mais avec cette technologie, ils pourraient avoir la possibilité d'être presque instantanément approuvés ou refusés par un prêteur sur la base de mathématiques, pas de politique. L'argent pourrait être sur leur compte en quelques minutes, pas en mois ».