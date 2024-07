Le Bitcoin repart fortement à la hausse. Un effet de la tentative d'assassinat ratée sur Donald Trump ?

L'actualité des crypto-monnaies était particulièrement monotone dernièrement. Chaque article ne faisait en effet que répéter une situation dont tout le monde était au courant : le Bitcoin descendait, et descendait toujours plus bas. Au point de se demander quel genre d'événement pourrait bien à un moment inverser la tendance. Or depuis deux jours, c'est le vert qui domine dans les cours des cryptomonnaies. Et ça ne doit sûrement rien au hasard !