Bitcoin : le réveil de la bête ? La cryptomonnaie reine explose le seuil des 66 000 dollars

+8% en une journée, c'est une hausse plus que notable quand on a la capitalisation d'un Bitcoin (d'environ 1 300 milliards de dollars). La crypto est ainsi passée en une seule journée d'approximativement 61 500 dollars à plus de 66 000 dollars, un seuil qu'elle n'avait plus dépassé depuis le 24 avril dernier.

Et d'après les spécialistes, cette remontée dans le vert serait dû à la fois à une nette augmentation des investissements dans les ETF Bitcoin et par l'annonce d'une inflation légèrement plus basse qu'attendue aux États-Unis. Un chiffre intéressant qui a immédiatement entraîné sur le marché des discussions portant sur une éventuelle baisse des taux directeurs de la banque centrale des États-Unis, la FED.