Pourquoi le Bitcoin prend 10 % quand la Silicon Valley Bank s'effondre ?

Il faut dire que cette dernière était particulièrement entamée ces dernières semaines, avec plusieurs acteurs de l'écosystème en difficulté, et ce, jusqu'à Coinbase, le numéro 2 actuel des exchange. Les investisseurs pouvaient ainsi craindre une redite de l'année 2022, et son cortège de misère du nom de LUNA et de FTX.

Et comme les bonnes nouvelles semblent toujours voler en escadrilles, le marché a, par ailleurs, anticipé une hausse des taux un peu moindre qu'attendue. En effet, le dernier rapport gouvernemental mensuel sur le taux d'emploi dans le pays a montré que le nombre de postes créé avait dépassé le seuil estimé, alors que dans le même temps les hausses de salaire avaient, elles, été en dessous de ce qui était prévu.

Or, la FED observe à la loupe cette variable, pour sa participation dans l'inflation. Des salaires augmentant moins qu'attendu devraient ainsi moins pousser en faveur d'une hausse des taux. Le marché, n'anticipant plus autant un renchérissement du prix de l'argent, a en conséquence plus de liquidités disponibles pour les investissements plus risqués,comme le Bitcoin.