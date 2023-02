Assiste-t-on à un retour en grâce du Bitcoin et de l'Ether sur le marché des crypto-monnaies ?

La crypto restera toujours un royaume surprenant. Au début de la semaine dernière, les mauvaises nouvelles s'amoncelaient dans le domaine des actifs numériques, avec notamment le dossier Paxos. La société à l'origine du BUSD, le stablecoin de Binance, s'était fait interdire d'émettre de nouveaux tokens, condamnant d'ici un an la neuvième plus grosse capitalisation de ce marché.

Cette mauvaise nouvelle, annoncée le lundi 13 février, aurait pu alarmer les investisseurs et signifier un début de problème pour le plus gros exchange au monde. C'est ce que l'on aurait pu imaginer alors que le souvenir de l'effondrement de FTX, numéro 2 des plateformes de trading à l'époque, n'avait guère que 4 mois. Et pourtant, c'est bien le contraire qui s'est passé, puisque le Bitcoin et l'Ethereum ont connu une remontée mercredi 15 février.