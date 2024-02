Dollar numérique : quelles sont les craintes de Donald Trump face au projet de Joe Biden ?

Même si les cryptomonnaies sont fondées sur la blockchain, et sont donc, par nature, vérifiables et résistantes à toute tentative de falsification ou d'altération, cela ne semble pas convaincre pour autant Trump du bien-fondé du dollar numérique. Ce dernier doit également garder en tête qu'une bonne partie de son électorat se sent très concernée par les problématiques inhérentes à la liberté individuelle et le contrôle gouvernemental. Son positionnement vis-à-vis de la monnaie, symbole élémentaire de l'autonomie économique, est un des éléments de sa stratégie politique.