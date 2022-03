États-Unis : que dit le nouveau décret de Joe Biden concernant la régulation des crypto-monnaies ?

Prenant en compte que les crypto-monnaies ont connu un essor exponentiel ces deux dernières années, le Trésor Américain entend peser le pour et le contre du développement des cryptos, et assure vouloir protéger les intérêts des investisseurs, les gros comme les petits, en priorité. Fondé sur un axe de six points, le décret définit des mesures qui concernent « la protection des consommateurs, la stabilité financière, la sécurité nationale et le risque climatique », comme l’indique un communiqué de la Maison-Blanche.