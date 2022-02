La Californie étudie la possibilité de donner cours légal au bitcoin

L'objectif d'une telle mesure est de changer le statut du bitcoin, actuellement considéré comme relevant de la propriété privée et soumis à une taxe sur les plus-values, pour pleinement en faire une monnaie d'échange. Or, si plusieurs États américains comme le Texas, nouvel eldorado du bitcoin, ou encore le Wyoming, reconnaissent dans leur code du commerce les cryptomonnaies, le niveau supérieur est complexe à atteindre. En effet, mis à part pour l'argent et l'or, les États américains ne peuvent pas légiférer pour introduire d'autres monnaies ayant cours légal.

Un blocage né de la constitution des États-Unis contre lequel la Californie trouve un écho en Arizona. La sénatrice Wendy Rogers y a ainsi déposé un projet de loi pour faire ajouter le bitcoin à la liste des monnaies légales dans son État. En attendant, la mesure californienne peut être soutenue sur le site VoterVoice.net .