Le Bitcoin (BTC) devient une monnaie officielle au Salvador (mais les Salvadoriens sont sceptiques)

En juin, le Salvador avait adopté « la loi Bitcoin » afin de rendre légale la plus célèbre des crypto-monnaies. En pratique, tous les commerces du pays doivent accepter le BTC comme paiement pour les biens et services à partir de ce 7 septembre.

Pour en favoriser l’adoption, les autorités vont distribuer 30 dollars de BTC à tous les citoyens s’ils téléchargent et utilisent l’application « Chivo » disponible sur IOS et Android.

La Bank of America a récemment souligné au moins 4 avantages potentiels. Dans un rapport publié en juillet, la banque a déclaré que l’adoption du BTC pourrait rendre plus efficients les transferts de fonds, promouvoir la numérisation financière, offrir un plus grand choix aux consommateurs et ouvrir le pays aux investisseurs étrangers.

À ce jour, le Salvador était l’une des rares nations non américaines à utiliser le dollar comme monnaie officielle. D’autres pays sont dans cette situation tels que l’Équateur, la Somalie et le Cambodge (billets seulement).