Pour le patron de Twitter, le bitcoin (BTC) pourrait apporter la paix dans le monde

Jack Dorsey a participé à une table ronde dans le cadre de The B Word, un événement en streaming conçu pour aider les institutions à adopter la crypto-monnaie. L’entrepreneur a cofondé l’événement et s’est exprimé aux côtés d’Elon Musk, P.-D.G. de Tesla et SpaceX, et de Cathie Wood, fondatrice d’ARK Invest.

Elon Musk a déclaré qu’il était un fan de la finance décentralisée (DeFi) et qu’il possédait personnellement du bitcoin, de l’ether (ETH) et du dogecoin (DOGE), tandis que Cathie Wood a expliqué que le BTC fonctionnait comme une couverture contre l’inflation.

Mais Dorsey a été le plus zélé, affirmant que le changement du système monétaire mondial pourrait apporter la paix. Et ce changement passe par le BTC. À la question de savoir si le bictoin peut avoir un impact sur le monde, Dorsey a répondu : « Mon espoir est qu’il crée la paix dans le monde ou qu’il aide à créer la paix dans le monde ».

Il a expliqué que le système monétaire actuel s’accompagne de nombreuses déficiences et qu’il « détourne l’attention des plus gros problèmes » du monde. Dorsey pense que le BTC, qui fonctionne sur un réseau décentralisé sans surveillance des entreprises ou des gouvernements, pourrait remédier aux inégalités et à l’accès aux services financiers.