L’entreprise Square de Jack Dorsey achète de nouveau du Bitcoin (BTC)

Jack Dorsey, P.-D.G. de Square et de Twitter, est un adepte de longue date du Bitcoin et des crypto-monnaies. Ainsi, l’investissement de Square dans le BTC n’est pas si surprenant et relativement conforme à l'identité de la société américaine.

La société Square propose avec Cash App un service de paiement permettant aux utilisateurs de transférer de l’argent à l’aide d’une application mobile. L’application Cash est en concurrence avec des sociétés telles que Venmo et d’autres applications de paiement de pair-à-pair. Elle se différencie, en partie, en proposant aux clients d’acheter et vendre des titres financiers et du Bitcoin à l’image de Robinhood.

Ainsi, l’application est un point d’entrée important pour de nombreux investisseurs particuliers dans l’écosystème des crypto-monnaies et l’achat de BTC aux États-Unis. Le chiffre d’affaires de Square a augmenté de 785% en 2020 pour atteindre 4,47 milliards de dollars, pour environ 97 millions de dollars de résultat net.