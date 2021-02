Jack Dorsey, P.-D.G. de Twitter, exploite son propre nœud Bitcoin (BTC)

Jack Dorsey a dévoilé sur Twitter qu’il avait mis en route son propre nœud complet Bitcoin, ou full node en anglais.

Le milliardaire a publié une capture d’écran avec les mots « Running #Bitcoin ». L'image montre l’ordinateur de Jack Dorsey en pleine synchronisation avec la blockchain Bitcoin, qui nécessite de télécharger tout l’historique de la chaîne à ce jour. La taille de la blockchain Bitcoin est d’environ 325 Go. Dorsey a également révélé qu’il a choisi d’exploiter son nœud avec une puce Apple M1, et non un Raspberry Pi.

L'exploitation d'un nœud Bitcoin est différent de l’activité de minage dans la mesure où il n'existe pas de concurrence pour obtenir une part des récompenses du bloc. Au contraire, chaque nœud héberge une autre copie immuable de la blockchain, ce qui contribue à accroître la sécurité globale du réseau.

De plus, le principal intérêt pour le propriétaire du nœud est de s’assurer un accès permanent au réseau Bitcoin et de pouvoir faire valider ses transactions par ce dernier.