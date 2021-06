Jack Dorsey déclare que Square pourrait créer un hardware wallet pour le bitcoin (BTC)

Jack Dorsey a également exprimé son amour pour le BTC. Il a littéralement affirmé que le papier originel du bitcoin était de la poésie et a poursuivi : « Bitcoin change absolument tout et je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de plus important sur lequel travailler de mon vivant ».

L’entrepreneur a également créé un fonds avec le rappeur Jay Z pour encourager le développement du bitcoin dans le monde, en commençant par l’Afrique et l’Inde.

La société de paiement Square lancé par Jack Dorsey est déjà valorisée 97 milliards de dollars, soit plus que la BNP Paribas, le Crédit Agricole ou la Société Générale. L’entreprise détient également 8 027 BTC dans sa trésorerie d’une valeur actuelle de 290 millions de dollars.