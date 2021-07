La société Square de Jack Dorsey veut créer des services financiers axés sur le Bitcoin (BTC)

Dans un tweet, Jack Dorsey a écrit que le nouveau service sera un sous-ensemble de Square, aux côtés de Tidal, Seller et Cash App, et qu’il facilitera les « services financiers sans garde, sans autorisation et de façon décentralisée » en mettant l’accent sur le Bitcoin.

Interrogé sur la façon dont BTC peut aider à intégrer les personnes actuellement « non bancarisées », dont le nombre est estimé à environ 1,7 milliard de personnes, Jack Dorsey a plaidé en la faveur de la suppression du système bancaire actuel.

L’entrepreneur a nommé l’ingénieur Mike Brock à la tête de la division. Ce dernier a précédemment dirigé une équipe de développement qui travaillait sur l’intégration de fonctionnalités Bitcoin pour l’application Cash App en 2018. Brock a par ailleurs une expérience des projets open source chez Red Hat Inc.

Techniquement, les services financiers sur le Bitcoin s’appuieront sur des infrastructures supplémentaires telles que des « bridges » et des « sidechaines ».