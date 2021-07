Square, la société de Jack Dorsey, va concevoir un hardware wallet pour le Bitcoin (BTC)

Brian Armstrong, P.-D.G. de Coinbase , a annoncé dans un billet la création d’un DApps Store intégré à l’interface de la plateforme. L'objectif ? Développer une expérience utilisateur plus globale. Or, l’idée a un précédent en France. iExec, entreprise franco-chinoise, a créé son DApps Store en 2017. Gilles Fedak, cofondateur et P.-D.G. d’iExec revient, pour Clubic, sur l’intérêt d’intégrer un magasin d’applications à son exchange.