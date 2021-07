Inquiet pour sa sécurité, l’un des co-fondateurs d’Ethereum (ETH) quitte le monde de la crypto

Dans les semaines à venir, Anthony Di Iorio prévoit de s’éloigner d’Ethereum et de se concentrer sur le lancement de projets non liés aux crypto-monnaies. Le Canadien a prévu de couper les liens à terme avec d’autres start-ups dans lesquelles il est impliqué et ne prévoit pas de financer d’autres projets blockchain .

Di Iorio, 48 ans, dispose depuis 2017 d’une équipe de sécurité qui voyage avec lui partout dans le monde. Il a notamment expliqué : « C’est un risque qui m’enthousiasme moins. Je ne me sens pas nécessairement en sécurité dans cet espace ». Une insécurité liée principalement à l’important patrimoine de l’entrepreneur. En février 2018, Forbes a estimé que sa valeur nette atteignait 1 milliard de dollars. Une fortune qui aurait au minimum doublé avec l’augmentation du cours de l’Ether depuis 3 ans.

Anthony Di Iorio souhaite consacrer une grande partie de son temps à des initiatives philanthropiques et sa fondation travaillera sur un grand nombre de sujets non précisés pour le moment. L’entrepreneur est déjà impliqué dans le projet « Arrow », qui souhaite développer une voiture sans aucune émission carbone.