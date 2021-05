À 27 ans, Vitalik Buterin (Ethereum) devient le plus jeune milliardaire (connu) en crypto

Formé à l'université de Waterloo (Ontario) comme ingénieur et programmeur, Vitalik Buterin n'a pas attendu de terminer ses études pour se plonger dans l'informatique. Manipulant une unité centrale dès ses 4 ans, rédigeant une encyclopédie très sérieuse sur les lapins trois ans plus tard tout en se passionnant pour le bidouillage de feuilles Excel , Buterin a passé des années à mettre les mains dans le cambouis.

Son implication au sein d'Ethereum est rapidement remarquée puisque, dès 2016, Buterin est récompensé par une 31e place sur les 40 personnes les plus influentes au monde de moins de 40 ans dans le classement établi par Fortune. Plus de 10 ans après avoir fondé Bitcoin Magazine en 2011, ce féru des crypto-monnaies trône aujourd'hui sur un trésor numérique d'1,09 milliard de dollars.

Vitalik Buterin posséderait ainsi 333 520 Ethers, dont la valeur a atteint un record le 3 mai 2021. 1 Ether était alors évalué à 3 278 dollars, consacrant ainsi la montée en puissance d'Ethereum, dont la monnaie a connu une véritable explosion depuis le début de l'année 2021. En effet, sa valeur a bondi de 325 %. Buterin et la firme de crypto-monnaies bénéficient notamment d'une utilisation croissante de la DeFi, acronyme de la finance décentralisée.

À noter que les cinq principaux protocoles DeFi en montants, Aave, Compound, WBTC, Maker et Uniswap, ont tous été créés sur Ethereum, et que les deux tiers des montants engagés dans la finance décentralisée, soit 93,3 milliards de dollars, le sont via Ethereum. Autant dire que Vitalik Buterin peut voir venir et couler des jours heureux dans sa demeure de Zoug, en Suisse.