Après avoir dépassé son record avant même le halving de 2024, en début d'année, le Bitcoin a plutôt fait souffrir tous les investisseurs en crypto avec des cours en berne, qui entraînent derrière tout le marché à la baisse.

Mais si l'été a été morose, sur le temps long, il semble qu'il y a de plus en plus de gagnants dans ce secteur. C'est ce que montre un nouveau rapport, publié par New World Wealth et Henley & Partners.