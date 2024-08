nathakzra35

Il y a une recession aux US (voi chiffre de l’emploi sur Juin) et elle n’était pas prédit par les marchés. Ce qui crée un vent de panique (cela est mesurable avec le VIX).

Le japon a augmenté son taux directeur de 0.25% ce qui fait un crash sur la bourse japonnaise. Le carry trade fait chuter les autres bourses comme un chateau de cartes. La chute n’est pas terminée, on va voir qui a les reins solides pour la supporter. Pour le BTC c’est pareil, ceux qui vont paniquer vont vendre leurs actifs (souvent à perte). Les plus patients eux, vont garder et ils effaceront cette baisse dans le futur.

En tout cas, les soldes ont débutés.