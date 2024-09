Un constat à la fois vrai quand on fait la moyenne des résultats du Bitcoin de chaque mois depuis 2013 (le mois de septembre est le seul mois qui affiche une moyenne négative, juin étant quasiment à 0%), ou quand on compte le nombre d'exercices négatifs pour chaque mois. À ce jeu, le mois de septembre est bien le pire, avec déjà 8 exercices en rouge, comme on peut le voir sur le tableau ci-dessus, et peut-être bientôt un neuvième en 2024. De quoi s'attendre à voir le Bitcoin passer sous les 50 000 dollars ?