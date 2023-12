Le Bitcoin explose la barre des 40 000 dollars, vers une fin d'année folle pour les cryptos ?

De quoi espérer de beaux moments en 2024 pour tous les crypto-enthousiastes. Il faut en effet noter que le retour du Bitcoin, et derrière lui, des cryptomonnaies, se fait à un moment où pourtant les taux directeurs des grandes banques centrales n'ont jamais été aussi élevés. Le loyer de l'argent coûte ainsi beaucoup plus cher que les années précédentes, ce qui a normalement tendance à rendre plus prudents les investisseurs, ces derniers étant dans ces conditions moins enclins à céder aux placements risqués.

Les analystes s'attendent à voir ces mêmes taux directeurs se stabiliser, et même commencer à reculer lors du second semestre 2024. Est-ce qu'alors un environnement financier plus stable permettra un afflux plus massif de liquidités dans le monde de la cryptomonnaie ? Pour un nouveau bull run ?